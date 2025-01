Borsa: l'Europa prosegue positiva dopo Wall Street in attesa Fed

Le Borse europee confermano l'andamento positivo dopo l'avvio di Wall Street in attesa della Fed che, secondo le previsioni, lascerà i tassi invariati.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto percentuale con il rimbalzo del tech e gli acquisti sugli industriali.

Il lusso frena Parigi (-0,45%) con Lvmh che lascia il 4,9% dopo i conti. A Milano (Ftse Mib +0,48% a 36.321 punti) sempre in prima fila Iveco (+4,2%) e Saipem (+3,16%). In recupero Mps (+2,2%) che ha lanciato un'ops su Mediobanca (+0,4%). Sotto vendita Snam (-1,18%), Terna (-1,14%), Diasorin (-1,17%). Tra le altre Piazze Francoforte guadagna lo 0,87% in attesa del pil domani. Madrid sale dello 0,8% e Londra un più cauto 0,29%.

Lo spread si riporta sui livelli dell'apertura. Il differenziale tra Btp e Bund oscilla su quota 107 punti mentre flette i decennale italiano con il rendimento al 3,62%.

Il gas resta sui 50 euro con il prezzo che guadagna il 4,7%.

Debole il petrolio con il wti che cede lo 0,84% a 73,1 dollari mente il brent è sotto i 77 dollari (-0,7%). L'euro prosegue debole sul dollaro con il quale scambia a 1,0393.



