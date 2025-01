Microsoft è in trattative per acquistare TikTok. Lo ha confermato Donald Trump ai giornalisti in viaggio con lui, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Nei giorni scorsi era trapelato che Microsoft e Oracle fossero fra le papabili per TikTok, per la quale il presidente si attende di ricevere diverse offerte.



