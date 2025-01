Dal 1 febbraio fondo FairCap subentra a proprietà Usa di Flex

Manca soltanto una firma, poi la proprietà della Flex di Trieste passerà di mano, al fondo tedesco FairCap. Lo rendono noto in un comunicato congiunto Fim, Fiom e Uilm. Lo stabilimento occupa 350 persone (273 diretti e 77 indiretti) ma già nelle scorse settimane aveva fatto sapere che ci sono "esuberi strutturali", da gestire con gli strumenti di legge. Per i sindacati la situazione è "inaccettabile" in assenza di "un piano industriale credibile da parte del fondo tedesco e di qualsiasi elemento di garanzia a tutela dell'occupazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA