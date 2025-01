Borsa: bene Milano con l'Europa, brilla Tim, giù Mediobanca

La Borsa di Milano è bene intonata (+0,5%) come il resto d'Europa (Francoforte +0,57%, Parigi +0,51%) in attesa delle riunioni della Fed che domani dovrebbe lasciare i tassi invariati e giovedì della Bce che si scommette li taglierà.

Brilla Tim (+4,2%), 'promossa' di Kepler, tallonata da Nexi (+2,99%). Mediobanca ha invece invertito la rotta imboccata all'annuncio dell'offerta di Mps e cede il 3,1% a 15,99 euro mentre la banca senese continua a perdere terreno (-2% a 6,23 euro) .

Le vendite sui tecnologici derivanti dagli effetti di DeepSeek non piegano oggi l'olandese Asml (+0,41%) e Stm (-0,21%). Nella moda a Parigi Lvmh è piatta in vista dei risultati che diffonderà a mercati chiusi.



