Arrivano le linee guida su sanatorie e regole salva-casa

Riunito al Mit il tavolo casa alla presenza del vicepremier e ministro Matteo Salvini e di decine di soggetti interessati a vario titolo al dossier.

La riunione - si legge in una nota del ministero - é l'occasione per presentare le linee guida interpretative di ausilio all'attuazione del Dl Salva Casa, come supporto agli enti territoriali. "Il Mit - si spiega - ha puntato sulla semplificazione delle regole a vantaggio del cittadino (per esempio, con il silenzio assenso sulle domande edilizie entro 45 giorni); sugli sportelli unici comunali che parleranno con Sovrintendenze e Regioni, evitando che il cittadino giri troppi uffici, potendo sanare anche difformità su immobili vincolati; sulla semplificazione per recupero sottotetti e cambi di destinazione d'uso".

In sostanza, come ha spiegato Salvini, "da oggi milioni di italiani potranno tornare pienamente proprietari dei loro immobili, comprarli o venderli, con ricadute positive sull'economia: più immobili sul mercato, affitti e prezzi meno cari".



