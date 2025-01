A Vinitaly 2025 debuttano i vini NoLo, con poco o senza alcol

Parte da Jeddah il progetto pilota che amplia i contenuti di Vinitaly2025, con i vini No-Low alcohol (NoLo) che entrano ufficialmente nell'offerta della 57/a edizione del Salone internazionale dei vini e distillati in programma a Veronafiere dal 6 al 9 aprile. L'annuncio è stato fatto ieri, nella città saudita, dai vertici della Spa fieristica nel corso della masterclass "Italian Grapes Reimagined: an Alcohol free Tasting Experience" totalmente a base di vini dealcolati e cocktail zero alcohol, realizzata da Vinitaly in occasione della tappa promozionale dell'Amerigo Vespucci. Un evento-prologo che si inserisce nel piano di sviluppo della manifestazione che punta così a completare gli asset dell'unico brand fieristico di promozione del vino Made in Italy.

Per il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo: "Vinitaly è crocevia delle tendenze che da sempre intercetta, monitora e analizza al fine di potenziare servizi e contenuti per le nostre aziende espositrici e per il settore. In questa ottica, da quest'anno, i vini NoLo entrano per la prima volta nel programma della rassegna per potenziare il ruolo di Vinitaly, che apre nuovi mercati e affronta le sfide dell'evoluzione della domanda". "Il progetto pilota che va dal prodotto alla formazione fino alla tecnologia dedicata - ha aggiunto il direttore generale di Veronafiere, Adolfo Rebughini - si consoliderà nelle prossime edizioni diventando strutturale.

L'obiettivo è di rappresentare un mercato complementare ai vini di denominazione in forte crescita su scala globale e di potenziare la competitività di Vinitaly in una fase di profonda trasformazione del settore". Ad oggi il programma 'dealcolato' di Vinitaly 2025 contempla due focus: "Zero alcol e attese del mercato" (8 aprile) e "Tecnologia 0.0: produzione e innovazione a confronto" (9 aprile) realizzati in collaborazione con Unione italiana vini e con il supporto dell'Osservatorio Uiv-Vinitaly per la lettura dell'evoluzione di questo segmento del mercato.

Sul fronte espositivo, Vinitaly 2025 presenterà una Enoteca dedicata ai vini dealcolati, con un banco mescita esclusivo e con i vini NoLo protagonisti anche nei cocktail del padiglione Mixology.



