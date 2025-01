"È un percorso da avviare con la nuova governance di Anas. Non vogliamo svendere o anche semplicemente privatizzare, al massimo intendiamo valorizzare il gruppo Fs coinvolgendo eventuali energie e risorse private per fare sempre più lavori, ancora meglio e più in fretta".

Così Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in un'intervista ad Affaritaliani.it.





