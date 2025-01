Mps in Borsa -0,8% e Mediobanca +0,49%

Andamento negativo in Borsa per i titoli di Mps e Mediobanca, dopo l'offerta di Siena su Piazzetta Cuccia. In particolare il Monte ha lanciato l'offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca che valuta quest'ultima a 13,3 miliardi di euro e offre un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di Borsa del 23 gennaio scorso. Mps offre 23 azioni per ogni 10 azioni Mediobanca portate in adesione.

A Piazza Affari Mps (-0,8% a 6,44 euro), sale Mediobanca (+0,49% a 16,54 euro).

In calo la Borsa di Milano (-0,5%). Scivola Prysmian (-7,9%), in linea con il settore dei semiconduttori europei per le preoccupazioni del mercato sui modelli di intelligenza artificiale delle società cinesi che potrebbero interrompere la leadership tecnologica americana.

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,62%.

Riflettori sempre puntati sui titoli del risiko finanziario. In flessione Unicredit (-0,62% a 43,48 euro) alle prese con l'offerta su Banco Bpm (-1,2% a 8,32%). Positiva Anima (+0,15 a 6,62 euro) su cui la banca guida da Giuseppe Castagna ha lanciato l'opa. Positiva Generali (+1,6% a 30,15 euro), dopo l'accordo con Natixis ed in vista della presentazione del piano.

