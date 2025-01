Borsa: l'Europa in calo con l'Ia cinese, scivolano i tecnologici

Le Borse europee sono in calo mentre si guarda alla Cina con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale da parte della startup DeepSeek. Sotto i riflettori anche le politiche americane del presidente Donald Trump, in attesa di decisioni sui dazi. La settimana dei mercati si concentra anche sulle decisioni di Fed e Bce sul taglio dei tassi.

L'indice stoxx 600 cede lo 0,6%. In calo Francoforte (-1,2%), nonostante la risalita della fiducia delle imprese, Parigi (-0,8%) e Londra (-0,2%). Poco mossa Madrid (-0,05%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dal forte calo del settore tecnologico (-5,7%). Vendite anche sul settore della difesa (-1,6%) e sul lusso (-0,2%). Positive le auto (+0,3%) e l'energia (+0,1%), quest'ultima con il petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,5% a 75 dollari al barile e il Brent si attesta a 78,9 dollari (+0,5%).

Contrastato il settore finanziario (-0,1%), con le banche (-0,1%) e le assicurazioni (+0,8%). Brillano le utility (+1,4%) mentre il prezzo del gas è in calo. Ad Amsterdam le quotazioni del Ttf registrano una flessione dell'1,9% a 48,78 euro al megawattora.

Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0503 sul dollaro. In deciso calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 111 punti, con il tasso del decennale italiano che scende di quattro punti base al 3,62%. Scende di dieci punti base il treasury al 4,51%. L'oro scende dello 0,3% a 2.769 dollari l'oncia.



