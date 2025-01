Borsa: l'Asia chiude contrastata tra dazi e nuove tecnologie

Borse asiatiche in ordine sparso a conclusione della prima seduta della settimana. I mercati si concentrano sull'impatto di DeepSeek, un nuovo programma cinese di intelligenza artificiale generativa, più economico, rilasciato la scorsa settimana, che ha colpito le aziende tecnologiche del settore. Il tema centrale resta la posizione degli Stati Uniti sui dazi, anche alla luce della vicenda che ha visto coinvolta la Colombia.

In calo Tokyo (-0,92%). Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, trattando a 156,10 e a 163,20 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+0,76%) e Seul (+0,85%). Poco mossa Shanghai (-0,06%), in calo Shenzhen (-1,3%) e Mumbai (-0,74%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese e dagli Stati Uniti i dati sulle vendite di nuove case.



