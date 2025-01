Patuelli, spinta a rafforzamento banche, viva il mercato

"C'è una grande spinta al rafforzamento delle banche che sono tutte in competizione fra di loro. E poi viva il mercato": così il presidente dell'Abi Antonio Patuelli a margine di un evento di Forza Italia a Milano, replicando a chi gli chiedeva dell'ops di Mps su Mediobanca.

Ad ogni modo "io faccio il presidente dell'associazione bancaria - ha aggiunto -, quindi non mi devo e non mi posso esprimere sulle singole operazioni, sono tutte banche nostre associate".



