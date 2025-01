Pressing bipartisan per rinvio obbligo polizze catastrofali

Pressing bipartisan per rinviare ulteriormente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali per le aziende. Lo chiedono diversi emendamenti al decreto Milleproroghe presentati sia dai partiti di maggioranza che da quelli di opposizione. Le proposte di modifica propongono di rinviare ulteriormente i tempi rispetto allo stesso Milleproroghe, che sposta dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 il termine entro cui alcune categorie di imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali. Otto emendamenti identici presentati da FI, M5s, Civici d'Italia-Nm, Iv, Pd e Misto propongono lo slittamento al "30 giugno 2025".

Altre modifiche bipartisan (Lega, Autonomie, Iv, Pd) spostano il termine al "31 dicembre 2026", mentre un emendamento Pd rinvia addirittura al "31 gennaio 2026".



