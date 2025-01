Mediobanca apre in Borsa a +3%, Mps non fa prezzo poi crolla

Mediobanca in Borsa in avvio sale del 3% a 15,74 euro, sotto i 15,992 dell'offerta di Mps. La banca toscana all'inizio non ha fatto prezzo, segnando un calo teorico delll'8%, ma una volta entrata agli scambi cede il 9% a 6,34 euro.

Mps entra agli scambi in Borsa dopo l'offerta lanciata su Mediobanca. Il Monte cede il 9% a 6,34 euro. Piazzetta Cuccia resta positiva e guadagna il 2,81% a 15,72 euro.

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,52% a 36.300 punti. A Piazza Affari i riflettori sono puntati sull'andamento di Mps e Mediobanca dopo l'offerta lanciata da Siena per Piazza Cuccia.

Le Borse europee avviano la seduta in moderato rialzo, in scia con i record di Wall Street e dei listini asiatici. I mercati, secondo gli analisti, guardano alle mosse di Donald Trump dopo il discorso al World Economic Forum di Davos, con l'ipotesi di un apparente dimensionamento dei dazi verso la Cina. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche. Avvio positivo per Francoforte (+0,24%), Londra (+0,22%) e Parigi (+0,12%).



