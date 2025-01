La Borsa azzera il premio, l'offerta Mps va a sconto del 9%

Dopo l'annuncio dell'Ops su Mediobanca, giornata di forte calo per Monte dei Paschi in Piazza Affari: il titolo Mps ha ceduto il 6,9% finale a 6,49 euro, mentre piazzetta Cuccia ha chiuso in crescita del 7,7% a 16,47 euro con l'offerta del Monte a quota 15,992. Fortissimi gli scambi su entrambi i titoli: nella seduta sono passate di mano 74 milioni di azioni di Mps rispetto ai 13 milioni della vigilia, di Mediobanca 24 milioni contro 1,3 milioni della giornata precedente. Tutto il settore finanziario è al centro dell'attenzione degli analisti: Banco Bpm, che è obiettivo di Unicredit, ha guadagnato l'1,8% a 8,42 euro con il mercato che continua a spingere per un rilancio dell'offerta da parte del gruppo di Piazza Gae Aulenti, il cui titolo registra un aumento dello 0,53%. Anche Generali, della quale Mediobanca è il primo azionista, è rimasta calma e ha chiuso in rialzo dello 0,61% a 29,68 euro.

Svanisce in Borsa il premio del 5% offerto questa mattina da Mps per le azioni Mediobanca. Il tonfo registrato dai titoli del Monte, che hanno chiuso in calo del 6,9% a 6,492 euro, e l'impennata di quelli di Mediobanca, salita del 7,7% a 16,47 euro, hanno messo in fuorigioco, almeno per ora, l'offerta di Mps. La valorizzazione dei titoli Mediobanca attraverso 2,3 azioni di Mps è infatti di 14,9316 euro l'uno mentre a Piazza Affari le azioni di Piazzetta Cuccia hanno chiuso a 16,47 euro, valore del 9,3% maggiore di quello messo sul piatto da Siena che, se le cose non cambieranno, potrebbe essere costretta a ritoccare la sua offerta.

