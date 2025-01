Cosa accadrebbe alla finanza italiana se l'offerta di Mps su Mediobanca andasse in porto

Un'operazione su Mediobanca potrebbe rivoluzionare gli assetti finanziari dell'Italia, spostando gli equilibri del controllo delle Generali proprio mentre il Leone è impegnato dell'integrazione con Natixis - avversata da Delfin e Caltagirone ma oggetto di attenzione anche da parte della politica - e alla vigilia dell'assemblea che in primavera dovrà rinnovare il consiglio di amministrazione della compagnia triestina, in quella che si prospetta come una riedizione dello scontro tra Mediobanca e i due suoi principali azionisti.

I principali azionisti di Siena, che capitalizza 8,8 miliardi di euro, sono il Tesoro (11,7%), Delfin (9,9%) e Caltagirone (5%). Prendere il controllo di Mediobanca, che a Piazza Affari vale 12,7 miliardi, porterebbe a una integrazione tra una banca commerciale tradizionale e una banca d'investimento con attività nell'asset management e nel credito al consumo ma soprattutto avrebbe inevitabili ricadute sul controllo delle Generali. Mediobanca, infatti, è il principale azionista del Leone di Trieste, con il 13% del capitale, di cui sono soci - da alcuni anni su posizioni opposte a Piazzetta Cuccia - anche Delfin (9,9%) e Caltagirone (6,9%). La holding della famiglia Del Vecchio e il gruppo dell'imprenditore romano sono anche i due principali azionisti di Mediobanca, di cui detengono, rispettivamente, il 19,8% e il 7,8% del capitale. E appare improbabile che possano non sostenere l'operazione del Monte, nel cui consiglio di amministrazione hanno fatto recentemente ingresso con propri rappresentanti.

L'offerta di Mps su Mediobanca porterebbe a un addio di Piazzetta Cuccia a Piazza Affari.

Dall'integrazione tra Mps e Mediobanca "sono previsti benefici significativi per gli azionisti di entrambe le banche" attraverso la distribuzione di un dividendo per azione "sostenibile e in crescita". In particolare, si legge nella nota di Mps sull'offerta, è atteso "un incremento a doppia cifra" degli utili per azione 'adjusted' e una "generazione organica di capitale superiore all'utile netto che permette un crescente" dividendo per azione "con un pay-out ratio", cioè la percentuale di utile distribuito sotto forma di dividendo, "fino al 100% dell'utile netto, preservando al contempo una forte solidità patrimoniale". Per quanto riguarda i costi di integrazione sono "pari a circa 600 milioni di euro al lordo delle imposte, da sostenere nel primo anno di attività".

