Bozza Ue competitività, 'piano su costi accessibili energia'

La Bussola per la Competitività - a quanto si legge nel documento visionato dall'ANSA - prevede un "Piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili, attraverso una serie di misure volte a garantire che le famiglie e i clienti industriali abbiano un accesso diretto più ampio all'elettricità a basso costo. Il piano contribuirà a sfruttare i vantaggi della riduzione dei prezzi derivanti dall'ulteriore integrazione del mercato, ampliando l'uso di garanzie e strumenti di riduzione del rischio per facilitare la stipula di contratti di acquisto di energia a lungo termine, incentivare i clienti industriali a fornire servizi di flessibilità della domanda e a incoraggiare un'equa allocazione dei costi del sistema energetico attraverso tariffe dei costi del sistema energetico attraverso metodologie meglio concepite".

Allo stesso tempo, la Commissione "presenterà una tabella di marcia per l'eliminazione graduale delle importazioni di combustibili fossili russi.

importazioni", si legge nella bozza della Bussola, nella quale si sottolinea: "Per accompagnare i progressi verso un sistema a energia Net-Zero e sfruttare i vantaggi del suo mercato unico, l'Europa deve investire di più nell'ammodernamento della sua rete di infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'energia, accelerando gli investimenti nelle reti di trasporto dell'elettricità, dell'idrogeno e dell'anidride carbonica"



