Borsa: Milano tiene (+0,2%), corre Mediobanca, scivola Mps

Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa dopo l'avvio di Wall street: Parigi sale dello 0,5%, seguita da Milano in crescita dello 0,2%, mentre Francoforte è sulla parità, con Amsterdam e Madrid in calo dello 0,3%. Negativa anche Londra, che cede lo 0,4%.

Lo spread Btp-Bund tiene a 109 punti base, con l'euro solido (+0,5%) a 1,047 contro il dollaro. Sul fronte dell'energia il gas scende di circa un punto percentuale sotto i 49 euro al Megawattora, mentre il petrolio prova e tenere quota 75 dollari al barile.

In questo contesto, in Piazza Affari dopo l'annuncio dell'Ops di Mps su Mediobanca è ovviamente al centro dell'attenzione il settore finanziario: Monte dei Paschi si conferma molto debole e lascia sul terreno il 7% a 6,48 euro mentre piazzetta Cuccia sale del 4,7% a 16 euro rispetto a un'offerta del Monte a quota 15,992.

A cascata Banco Bpm che è obiettivo di Unicredit guadagna due punti percentuali a 8,43 euro con il mercato che continua a spingere per un rilancio dell'offerta da parte del gruppo di Piazza Gae Aulenti, il cui titolo registra un aumento dell'1% attorno ai 44 euro. Generali, della quale Mediobanca è il primo azionista, resta calma e cresce dello 0,3% a 29,6 euro.

Negli altri settori, acquisti su Campari (+4,3%), Iveco (+3,5%) e Moncler, che cresce del 3,2%. Fiacca Tim in calo di quasi un punto percentuale, mentre le vendite si concentrano su Hera a Diasorin, che cedono circa il 2%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA