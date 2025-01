Unem, a dicembre consumi petroliferi +2,4%, benzina +6,6%

Il 2024 si chiude positivamente per le vendite al mercato di prodotti petroliferi che a dicembre sono ammontate a 4,2 milioni di tonnellate, in progresso del 2,4% (+99.000 tonnellate) rispetto al dicembre 2023. Risultato dovuto in larga parte al contributo della benzina, che ha segnato un +6,6% (+44.000 tonnellate), e del jet fuel (+5,9%), a fronte di un andamento sostanzialmente flat del gasolio (+0,2%) ed in lieve frenata del bunker (-1,8%). Segno positivo anche per il Gpl (autotrazione +5,4%), combustione +8,3%), e per i bitumi (+2,1%), ma decisamente negativo per lubrificanti (-8,1%). E' quanto precisa l'Unem secondo cui nell'intero 2024 al mercato sono state vendite circa 52,4 milioni di tonnellate, in aumento del 2,2% rispetto al 2023, frutto del deciso incremento dei prodotti impiegati nella mobilità (+1,3 milioni di tonnellate) che ha più che compensato i cali dei volumi legati alle attività manifatturiere.

Nell'intero anno i consumi totali di benzina ammontati a oltre 8,6 milioni di tonnellate - un valore che non si vedeva dal 2011 - sono stati superiori di 432.000 tonnellate (+5,3%) rispetto al 2023.

Nel mese di dicembre, invece, i consumi dei soli carburanti autotrazione (benzina e gasolio) sono stati pari a 2,6 milioni di tonnellate, con un incremento dell'1,9% rispetto al 2023. Le festività natalizie hanno favorito entrambi i prodotti considerato che, stando ai dati Anas, il traffico dei giorni festivi è stato del 6% più elevato rispetto a dicembre 2023. I prezzi al consumo dei carburanti a dicembre sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto a novembre per la benzina, mentre si è registrato un aumento medio inferiore a 2 centesimi euro/litro per il gasolio. A livello di prezzo industriale al netto delle tasse, benzina e gasolio si mantengono al di sotto della media dell'area euro.

"I dati confermano che l'accresciuta domanda di mobilità viene ancora soddisfatta dai prodotti tradizionali anche con quote sempre maggiori di biocarburanti destinati a crescere ulteriormente già nel 2025" ha commentato il presidente di Unem Gianni Murano.



