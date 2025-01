Una famiglia italiana su 3 fatica a pagare le bollette

Nell'ultimo anno, quasi una famiglia su tre in Italia ha affrontato difficoltà nel pagare le bollette di gas ed elettricità. Questo dato, in linea con quanto accade in Francia e Germania, è però superiore a quello di altri Paesi europei come Spagna, Paesi Bassi e Portogallo. E' quanto emerge da uno studio di Accenture condotto in 18 paesi fra i quali l'Italia.

L'87% degli italiani si dice interessato a un'energia più sostenibile, ma solo il 46% si dichiara disposto o in grado di sostenere un costo maggiore per favorire iniziative in questa direzione. Il 55% dei consumatori italiani indica come prioritari la "sostenibilità di costi e l'affidabilità".



