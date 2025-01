Pichetto, prezzo del gas salito a 47,6 euro al megawattora

"Negli ultimi mesi, i prezzi del gas in Italia e in Europa sono aumentati a causa di vari fattori, come la fine del contratto di transito del gas tra Gazprom e l'Ucraina e la riduzione dei flussi di gas provenienti da Algeria e Azerbaijan, nonché l'offerta stagnante di Gnl". A dicembre 2024 "il prezzo è salito a 47,6 euro al megawattora, con aspettative simili per i prossimi tre mesi". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in una informativa urgente alla Camera sulle misure del governo contro il caro energia.

"Questi eventi hanno portato ad un maggiore utilizzo degli stoccaggi e ad un aumento delle importazioni dal Nord Europa - ha proseguito il ministro -, influenzando i prezzi del gas in Italia anche in riferimento al prezzo sui mercati europei. Il 2024 si è chiuso con livelli di stoccaggio di gas in Europa inferiori rispetto ai due anni precedenti, a causa degli alti consumi per riscaldamento e produzione termoelettrica. La domanda è aumentata per via delle temperature inferiori agli anni passati e della scarsa ventosità, con relativa minore produzione da parte degli impianti eolici".

"Un elemento di possibile mitigazione del prezzo del gas è il previsto aumento della capacità di liquefazione mondiale - ha spiegato ancora Pichetto -, che crescerà di 47 milioni di tonnellate nel 2025, più del triplo rispetto all'incremento registrato nel 2024. I volumi maggiori (42 milioni di tonnellate) arriveranno dall'entrata in operatività dei progetti statunitensi e canadesi".



