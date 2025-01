Nomisma, urge investire 40-50 miliardi su rete autostradale

La rete autostradale italiana ha bisogno di "investimenti urgenti, non solo per rigenerare l'infrastruttura obsoleta, ma per adeguare la capacità di trasporto al traffico: 40-50 miliardi di euro dal 2024 sono non procrastinabili". Lo rivela l'analisi di Nomisma "Il ruolo delle autostrade per lo sviluppo del Paese" aggiungendo che questa cifra è "solo in minima parte coperta da finanziamenti pubblici".

Si tratta di valori inferiori al 5% del valore stimabile ad oggi per costruire ex novo una rete autostradale o una rete alternativa, e con un chiaro ed evidente impatto positivo per l'intero sistema produttivo ed economico del Paese, afferma Nomisma.

La rete autostradale italiana è la più datata e la più trafficata d'Europa afferma Nomisma precisando che il nucleo originale di 260 km risale agli anni Venti del Novecento. La rete ha visto il maggiore sviluppo negli anni Sessanta con 1.300 km che però si è fermato alla fine degli anni '70, lasciando l'Italia con una rete che ad oggi presenta il 50% delle tratte costruite ante 1970. In media circolano quasi 44.000 veicoli teorici medi giornalieri (+40% rispetto alla Francia e più del doppio sulla Spagna).

Sono 20,7 i miliardi di euro investiti nella rete tra 2009 e 2021, ricorda il rapporto, una crescita costante culminata nel 2022 con oltre 2,5 miliardi di euro stanziati.

Parallelamente, le spese di manutenzione hanno visto una distribuzione annuale di circa 768 milioni di euro con un totale di 10 miliardi di euro nel periodo compreso tra 2009 e 2022.

Nonostante l'impegno economico, appare evidente il divario tra gli investimenti programmati e quelli effettivamente realizzati.





