Codice appalti: esperto, Pmi mettano competenze a fattor comune

"Il modello verso cui ci si è orientati è quello di una aggregazione performante delle Pmi ma che lascia, al tempo stesso, alle aziende la loro autonomia ed indentita', vero valore distintivo del Made in Italy" così Nunzio Bevilacqua giurista d'impresa ed esperto di commercio internazionale relatore al convegno la rivoluzione copernicana degli appalti pubblici, organizato da 'Noi impianti':.

Continua Bevilacqua "il settore degli impianti, nello specifico, ha una caratterizzazione particolarmente tecnologica ma c'è una necessità di sopperire a carenze strutturali, logistiche ed organizzative che possano escludere le Pmi dalle competizioni del presente" "per questo una messa a fattore comune delle competenze e qualificazioni delle Pmi, analisi di gare sempre più complesse, possono rappresentare la strada non solo per una crescita dimensionale ma per una 'maturità comportamentale' affinché da dipendenza dalla grande impresa si passi ad essere una opportunità insostituibile, (da tutelare) per la stessa grande impresa, ma senza forme di sudditanza psicologica o 'gabbie mentali' di poter operare solo in subappalto". Il giurista conclude ricordando come "l'Europa dovrebbe essere correttamente considerato un mercato domestico nel quale poter operare senza sentirsi all'estero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA