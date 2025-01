Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,41%)

La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, in scia al consolidamento degli indici azionari statunitensi, in particolare la tecnologia, e in attesa delle indicazioni di politica monetaria dalla riunione della Banca del Giappone (Boj) che si concluderà domani.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,41% a quota 39,810.51, con un guadagno di 164 punti. Sul fronte valutario va avanti la fase di indebolimento dello yen, sul dollaro a un livello di 156,30 e sull'euro a 162,70.



