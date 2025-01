Borsa: Milano chiude in rialzo con Unicredit, Bper e Snam

Piazza Affari trainata dai bancari.

Il Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,72% e rivede i 36mila punti con lo slancio di Unicredit (+2,5%) al centro del risiko nel settore con l'investimento in Commerz e l'offerta su Banco Bpm (+0,39%). Di buon passo Bper (+2,38%), Intesa Sanpaolo (+1,96%) e Popolare Sondrio (+1,62%): quest'ultima presenterà il nuovo piano industriale a fine febbraio.

Tra i migliori anche Snam (+2,13%) dopo il nuovo piano.

Salgono poi Unipol (+2%), Moncler (+1,81%), A2a (+1,43%), Mediobanca (+1,43%) e Generali (+1,37%) quest'ultima dopo la joint venture con Natixis. Ben comprata Tim (+1,13%) che ha vinto nel contenzioso da 1 miliardo con lo Stato per la restituzione del canone del 1998.

Sotto vendita Ferrari (-1,85%), Campari (-1%), Hera (-0,8%).



