Borsa: Milano avanza con Hera, Bper e Unipol, male Ferrari

Piazza Affari si muove in cauto rialzo dopo i primi scambi, con il Ftse Mib che avanza dello 0,22% con utility e banche in evidenza. Guida i rialzi Hera (+1,5%), che ha annunciato il nuovo piano industriale, seguita da Bper (+1,3%), Unipol (+1,2%) e Unicredit (+1,1%), pronta a rinunciare a Commerzbank senza il via libera di Berlino. Bene anche Snam (+1,2%) all'indomani del piano industriale, avanzano Leonardo (+0,9%) e A2A (+0,9%), bene nel risparmio gestito Fineco (+0,7%) e Mediolanum (+0,5%). In fondo al listino si accomodano Ferrari (-0,9%) e Stellantis (-0,7%), fiacca Tim (-0,3%) nonostante la vittoria nel contenzioso da 1 miliardo con lo Stato per la restituzione del canone del 1998.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA