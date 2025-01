Borsa: l'Europa avanza piano, Milano +0,3% con Saipem e Snam

Le Borse europee prendono un po' di tono nel corso della mattinata e si avvicinano a metà seduta in cauto rialzo, con la sola eccezione di Londra (-0,1%). Gli investitori aspettano di vedere le prossime mosse del presidente americano, Donald Trump, il cui insediamento ha riavvicinato diversi indici ai massimi, con i tecnologici che ritracciano dopo la corsa innescata dai progetti di spesa sull'intelligenza artificiale della nuova amministrazione Usa.

Parigi sale dello 0,4%, Francoforte e Milano dello 0,3% mentre a Wall Street i future sono contrastati, con il Dow Jones in rialzo e S&P e Nasdaq in calo. Intanto l'indice paneuropeo Stoxx 600 avanza dello 0,1%, in corsa per segnare un nuovo record storico. Deboli i bond nell'incertezza sulle mosse delle banche centrali e in particolare della Fed, anche alla luce degli effetti inflattivi che le politiche di Trump potranno avere. I rendimenti dei Btp salgono di 2 punti base, al 3,62%, mentre lo spread con il Bund aumenta di un punto, a quota 109.

In Europa i tecnologici sono i titoli peggiori (-1,5% l'indice di settore) mentre vanno bene le banche e i finanziari.

A Milano salgono Saipem (+1,6%), in scia alla ripresa del prezzo del petrolio (+0,4% a 75,75 il Wti), e Snam (+1,6%), ancora in luce dopo il piano industriale, seguite da A2A (+1,2%), Bper (+1,1%) e Unicredit (+1,1%) che riduce lo sconto sul rilancio chiesto dal mercato per Banco Bpm (-0,8%), tra i titoli peggiori insieme a Ferrari (-1,4%) e Inwit (-0,6%).

Continua la corsa del gas, che si riporta sui 50 euro al megawattora, con i future Ttf in scadenza in estate decisamente più costosi di quelli che scadono il prossimo inverso, in scia ai timori per i costi del riempimento estivo degli stoccaggi.





