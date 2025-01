Stato deve 1 miliardo a Tim, Tribunale non dà sospensiva

La Corte di Appello di Roma, a cui si era rivolta la Presidenza del Consiglio chiedendo la sospensiva della restituzione a Tim di un canone di circa 1 miliardo pagato dalla società nel 1998, ha rigettato il ricorso.

Lo si apprende leggendo il dispositivo, emesso il 20 gennaio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva fatto ricorso contro la sentenza di aprile 2024 della Corte di Appello di Roma e il Tribunale, dopo le udienze, a gennaio, aveva imposto al Governo e a Tim di cercare un accordo transattivo che non è stato trovato. Lo Stato non ha la somma dovuta, precisamente 995.250.242,87 euro: è "evidente l'impossibilità per il bilancio dello Stato di reperire la liquidità necessaria ad un ipotetico pagamento integrale ed immediato" spiegano gli avvocati al giudice.

Sarabbe necessario "apportare modifiche alle previsioni di cassa stabilite dalla vigente legge di bilancio n. 213/2023 attraverso uno specifico intervento legislativo". "Su una complessiva manovra di spesa di 28 miliardi di euro, l'importo di condanna pari ad oltre 783 milioni incide per il 2,8%" precisano. Ma il Tribunale ribatte che nemmeno chi ha fatto ricorso è davvero convinto che il bilancio dello Stato possa essere messo in pericolo se è stata rifiutata l'offerta, fatta da Tim durante la ricerca di un accordo, di "uno sconto di 150 milioni di euro con pagamento rateizzato". Non solo, ma la previsione di spesa per l'anno 2024 non dice "nulla sulla Incapacità patrimoniale che non è prospettata, e neppure è plausibilmente prospettabile".

Accelera Tim in Piazza Affari dopo la Corte di Appello di Roma: il titolo del gruppo Tlc è salito fino al 2% a 0,267 euro, per poi frenare leggermente.



