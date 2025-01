Snam prevede investimenti per 12,4 miliardi al 2029

Snam prevede di effettuare investimenti per 12,4 miliardi di euro nel periodo 2025-2029, che salgono a 13,4 miliardi contendo gli investimenti pubblici.

Lo si legge nel Piano Strategico 2025-2029 in cui viene indicato che nel corso del periodo l'attività regolata crescerà del 6,4% annuo, il margine operativo lordo del 5% annuo, l'utile netto del 4,5% annuo e il dividendo del 4% annuo. Rispetto al precedente piano 2023-2027 gli investimenti sono cresciuti di 900 milioni di euro. In progresso dall'85 al 90% la finanza sostenibile del gruppo.

Confermate le stime sul 2024, mentre si alza l'asticella per il 2025. L'utile netto 2024 è previsto a circa 1,23 miliardi, che saliranno a 1,35 nel 2025. Stessa dinamica per il margine operativo lordo, in crescita da 2,75 a 2,85 miliardi e per i ricavi regolati (Rab), in progresso da 23,8 a 25,8 miliardi.

Previsto in crescita anche l'indebitamento finanziario netto da 16,5 a 18,6 miliardi circa.



