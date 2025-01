Nb Aurora,nuovo passo verso delisting, assemblea il 25 febbraio

Nuovo passo di Nb Aurora verso il delisting della società, quotata in Italia su Euronext Miv Milan - Professional Segment. La procedura di consenso avviata per modificare il prospetto della società ha ottenuto il consenso di azionisti le cui azioni complessive sono superiori al 50% del net asset value di Aurora, Per questo il 25 febbraio 2025 in Lussemburgo sarà convocata un'assemblea straordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito alla trasformazione di Aurora da fondo chiuso a fondo semi-liquido di durata inferiore che include, tra l'altro, modifiche alla struttura del fondo, al regime di trasferibilità delle azioni e alle policy di Aurora per consentire agli investitori, una volta all'anno, di riscattare le loro azioni in Aurora . Il sì dell'assemblea comporterebbe il delisting di Aurora dal Miv Professional per incompatibilità del nuovo statuto di Aurora con lo status di società quotata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA