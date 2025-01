Guterres, sul clima non passare dal lato sbagliato della storia

"Numerose istituzioni finanziarie e industrie stanno facendo marcia indietro sugli impegni climatici. Voglio dire forte e chiaro che questo è miope e paradossale, egoistico ma anche autolesionistico. Siete dal lato sbagliato della storia".

Così il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, durante il suo intervento al Forum economico mondiale. "Siete sul lato sbagliato della scienza, e siete sul lato sbagliato dei consumatori che vogliono più sostenibilità, non meno". Guterres ha detto che "la nostra dipendenza dai combustibili fossili è un Frankenstein che non risparmia nulla e nessuno. Vediamo chiari segnali che questo mostro è divenuto padrone, con il livello del mare in rialzo, ondate di calore, inondazioni, tempeste, siccità e incendi. Ed è solo un'anticipazione del film dell'orrore in arrivo".



