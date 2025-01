Carraro (Industrali Veneto), 'ci serve la grande impresa'

"Non sono soddisfatto di non aver fatto capire alla politica quanto sia importante lavorare per richiamare la grande impresa nella nostra regione, anche a beneficio del tessuto delle Pmi". Lo ha detto il presidente uscente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, incontrando a Mestre (Venezia) i giornalisti a fine mandato.

Per Carraro "le piccola imprese rimangono la 'colonna vertebrale' dell'economia della regione, ma anche in vista di quel che succede negli Usa, con la prospettiva dei dazi, il reshoring produttivo, c'è bisogno di dare linfa a queste aziende, che hanno bisogno di qualche grande impresa che torni in Veneto".

Per quanto riguarda il territorio della regione, "il Veneto si presenta bene come logistica, con i porti, le università.

Abbiamo gli occhi puntati sull'alta velocità, ma va sviluppato tutto quel che è attorno: paradossalmente fa meno problema andare da Padova a Milano che andare da Mestre a Padova.

Dobbiamo essere 'spaventati' dalla politica dei dazi, ma non stare passivi. Non immagino un Veneto che stia fermo. Bisogna sfruttare meglio la vicinanza del Governo Meloni con Trump, facendo però attenzione - ha concluso - che comunque dobbiamo stare sempre più vicini all'Europa".



