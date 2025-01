Proposta di Soumahoro per garantire Naspi a colf e badanti

"Tutti i lavoratori e lavoratrici hanno diritto alla Naspi e all'accesso alla disoccupazione in caso di dimissioni volontarie, le cosiddette 'dimissioni protette', entro un anno di vita del bambino": lo dichiara il deputato Aboubakar Soumahoro, membro della Commissione Lavoro e primo firmatario di una proposta di legge in tal senso.

"Questo sacrosanto diritto è, di fatto, oggi negato a colf e badanti, italiani e non - spiega Soumahoro - persone che svolgono un lavoro prezioso e fondamentale per le famiglie del nostro Paese, soprattutto se si considera il rapido invecchiamento della popolazione italiana. Infatti, nel nostro Paese, il fabbisogno nel settore del personale domestico nel 2025 è stimato di circa 2 milioni 288mila unità secondo il Centro Studi e Ricerche Idos.

Per questo motivo, ho presentato una proposta di legge che ha l'obiettivo di sanare questa ingiustizia e garantire il diritto alla Naspi e l'accesso alla disoccupazione, in caso di dimissioni protette, al circa 1 milione di collaboratrici e collaboratori domestici con contratto regolare", conclude il parlamentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA