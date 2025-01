Petrolio e gas in calo guardano alle mosse di Trump

Petrolio e gas in calo mentre si guarda alle mosse di Donald Trump sui dazi. Le parole del presidente americano, secondo quanto riporta Bloomberg, hanno scatenato i timori per una guerra commerciale anche se per i dazi, Trump ha citato solamente Messico e Canada e si è astenuto dal fare riferimento alla Cina e altri Paesi.

Il Wti registra una flessione del 2,5% a 75,91 dollari al barile. Il Brent scende dell'1,5% a 78,92 dollari.

Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono in calo dello 0,6% a 47,58 euro al megawattora.



