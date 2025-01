Generali, accordo con Natixis per colosso del risparmio

Generali e Natixis (gruppo Bpce) hanno sottoscritto un memorandum of understanding non vincolante per far nascere un colosso europeo dell'asset management con masse gestite per 1,9 miliardi e ricavi per 4,1 miliardi. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'alleanza sarà paritetica con un accordo valido 15 anni.

La governance della nuova realtà che nasce dall'accordo tra Generali e Natixis prevede, si legge in una nota, una "equilibrata struttura che riflette il controllo condiviso, con il Ceo di Bpce, Nicolas Namias, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Ceo di Generali, Philippe Donnet, in qualità di Vicepresidente. Woody Bradford, attuale Ceo di GIH, ricoprirebbe il ruolo di Ceo della società e Philippe Setbon, oggi Ceo di Natixis IM, il ruolo di Vice Ceo".

"La creazione di una Joint Venture con Bpce rappresenterebbe un'opportunità unica per dare vita all'asset manager leader in Europa e tra i primi dieci a livello globale". Lo afferma l'amministratore delegato di Generali Philippe Donnet sottolineando che nasce "una società con forti radici in Italia, Francia e Stati Uniti, in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti, guidata da Woody Bradford, Philippe Setbon, Nicolas Namias e me".



