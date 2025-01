Ecco 'Le buone pratiche 2025', assegnati i riconoscimenti

Assegnati i premi internazionali Buone Pratiche 2025, il riconoscimento ideato da Remind con l'Ufficio del Parlamento Ue in Italia e l'Osservatorio Internazionale Buone Pratiche, con l'obiettivo di mettere in luce iniziative, esperienze e modelli d'eccellenza capaci di ispirare il progresso della società.

Premiati per la cultura Giampaolo Letta vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film e, per l'informazione, Andrea Pucci, direttore di TgCom24, Claudia Conte giornalista e autrice di "La voce di Iside"; Luigi Di Gregorio professore universitario e autore di "War room"; Mons. Joshtrom Kureethadam professore universitario e autore dei "I 10 Comandamenti Verdi Laudato Si'"; Antonio Saluzzi autore di "Antonino di Apamea"; Gastone Breccia e Alessandro Ercolani autori di "200 Generazioni"; Lino Giussani, Renato Loiero con Dario Lo Bosco, Irene Gionfriddo e l'arcivescovo emerito Antonio Stiglianò coautori del libro "La Geometria delle Regole".

Una menzione speciale al Modello Caivano con Don Maurizio Patriciello, Fabio Ciciliano commissario straordinario per Caivano e Capo del Dipartimento Protezione Civile e Marco Mezzaroma presidente Sport e Salute. A Lucia Rubedo il premio quale stella emergente della musica crossover che unisce la lirica al pop. Riconoscimenti alle famiglie imprenditoriali italiane Manfredi e alla memoria di Angelo Vallefuoco, e Domenico Gravina. Per il servizio pubblico premiato Roberto Sergio direttore generale della Rai. Tra i giornalisti hanno ricevuto riconoscimenti Roberto Sommella direttore di Milano Finanza e autore di "Al Verde" ; Alessandra Sardoni giornalista di "La 7"; Anna Carlucci scrittrice e regista; Leonardo Donato editore "Fortune Italia"; David Pambianco editore "Pambianco News"; Eugenio Fatigante editorialista "Avvenire"; Filippo Caleri caporedattore "Il Tempo"; Tonia Cartolano caporedattore "Sky TG24" (in collegamento da Auschwitz); Corrado Chiominto caporedattore "Ansa"; Mia Grassi caporedattore "Adnkronos"; Gianni Macheda caporedattore "Italia Oggi"; Umberto Mancini caporedattore "Il Messaggero"; Nicola Saldutti caporedattore "Il Corriere della Sera"; Marco Bellizi caposervizio "L'Osservatore Romano"; Alessandro Galimberti caposervizio "Il Sole 24 Ore"; alla carriera, Roberto Rossi vicepresidente Ordine Giornalisti Lazio.

Per il mondo manageriale la distinzione di merito è stata attribuita a Stefano Lucchini; per la sezione direttori premiati Sacha Camerino, Gianfrancesco Rizzuti; per l'innovazione Luca Iuliano. Per la Solidarietà a Jackie Miller e Christine Arena.

"Il Premio Internazionale Buone Pratiche rappresenta un'occasione per riflettere e celebrare le competenze e esperienze per migliorare il presente e costruire il futuro della nostra Nazione. Ogni buona pratica premiata non solo è un esempio di eccellenza, ma anche un modello di ispirazione da seguire per chi lavora con dedizione e passione nel proprio campo, ponendosi in una visione di sistema", ha detto il presidente di Remind Paolo Crisafi.



