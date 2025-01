Se saltassero i principi di dialogo e cooperazione globale, dividendo il mondo in blocchi contrapposti, "le conseguenze sarebbero inimmaginabili. Sarebbe molto difficile affrontare le sfide comuni, e nello scenario peggiore il mondo rischieremmo di scivolare in uno scontro. Una situazione in cui nessun Paese sarebbe al riparo dalle conseguenze".

Lo ha detto il vice-premier Ding Xuexiang durante il suo intervento al Forum economico mondiale.



