Di Paolo presidente BatTrieste nominato Vicepresidente BatItalia

Giro di poltrone in Bat, azienda di beni di largo consumo con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina. Andrea Di Paolo, Corporate & Regulatory Affairs director di BAT Italia e presidente di BAT Trieste, è entrato nel Consiglio di Amministrazione come vice presidente di BAT Italia. Il CdA, uscito il Presidente Alessandro Bertolini, ha conferito all' unanimità l'incarico a Fabio de Petris, che la affianca a quella di a.d. "riconoscendo il suo importante contributo strategico nello sviluppo dell'azienda verso 'A Better Tomorrow'™, riporta una nota.

Di Paolo, che continuerà a mantenere la carica di presidente di BAT Trieste e il ruolo di Corporate & Regulatory Affairs director ha ricordato di essere stato "accolto" in azienda venti anni fa e ha parlato delle future "sfide del nostro settore, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili in grado di creare valore condiviso per il Paese e per le comunità in cui operiamo e che possano allo stesso tempo permetterci di competere, crescere e accelerare la transizione verso un mondo senza fumo". Di Paolo ha anche sottolineato "l'importanza che Trieste" ha per Bat.

Anche per de Petris "in un momento cruciale del settore" l'impegno è quello di "sostenere l'innovazione e guidare il cambiamento verso un futuro sostenibile e senza fumo". Fabio de Petris, laureato in Economia all'Università di Napoli "Federico II", è entrato in BAT nel 2011 dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità; dal 2022 è a.d. BAT Italia.

Infine, Bat Trieste avrà una nuova amministratrice delegata, Mariane Lockmann, che assumerà, inoltre, il ruolo di Italy & Adria Cluster Operations Director. Lockmann è rientrata in Bat a luglio 2024 dopo tre anni.



