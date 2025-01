Riavvio degli scambi cauto per i titoli di Stato e lo spread tra Btp e Bund tedesco riparte da 111,3 punti base, stabile sui valori di venerdì scorso. Il rendimento delle obbligazioni decennali italiane scende leggermente al 3,63% e quello per i titoli tedeschi si attesta al 2,51 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA