Federacciai, nel 2024 la produzione è in calo del 5%

Secondo i dati raccolti da Federacciai, nel mese di dicembre la produzione di acciaio è diminuita dell'8,8% su base annua per un totale di 1,2 milioni di tonnellate.

Complessivamente nel 2024 le acciaierie nazionali hanno sfornato 20 milioni di tonnellate di acciaio, segnando una contrazione del 5% sul 2023.

In linea a dicembre anche la produzione di laminati lunghi (comunemente le travi) che è risultata in flessione tendenziale del 4,7% fermandosi a 682 mila tonnellate mentre quella di laminati piani ha interrotto l'andamento in discesa del periodo febbraio-novembre, con un aumento del 3,2% su base annua, attestandosi a 639 mila tonnellate.

Per i laminati a caldo, i prodotti lunghi, principalmente destinati alle costruzioni, sono rimasti sui volumi del 2023 (11,7 milioni di tonnellate -0,2%), mentre i laminati piani, utilizzati nell'automotive, nella meccanica e nella produzione di elettrodomestici, hanno consolidato un calo più profondo, -9,7%, attestandosi a 8,6 milioni di tonnellate.



