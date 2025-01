Borsa: Milano apre poco mossa, Ftse Mib -0,07%

Un avvio cauto per la Borsa di Milano, con l'indice che non si discosta molto dalla parità. Il primo Ftse Mib parte da quota 36.242 punti a -0,07 per cento.

La volatilità è alta e il listino oscilla ma si distinguono, per un netto rialzo, i titoli del risiko bancario. Unicredit sale dell'1,05%, Banco Bpm, alla vigilia del cda che discuterà di operazioni straordinarie, sale dello 0,89% e Banco MPs guadagna l'1,16 per cento. Sprofonda Tim (-1,7%) sulle dififcoltà che secondo le indiscrezioni ci sarebbero all'incasso del miliardo di euro che il governo dovrebbe restituire per indebito pagamento del canone 1998.



