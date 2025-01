Aumenta ancora la produzione nelle costruzioni, a novembre +2,6%

A novembre 2024 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 2,6% rispetto a ottobre. Lo comunica l'Istat, secondo cui si tratta del "terzo incremento consecutivo su base mensile, raggiungendo il livello più elevato dopo gennaio 2024".

Su base tendenziale, l'indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 3,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di novembre 2023), mentre l'indice grezzo cresce dello 0,1%. Per Istat si tratta di una crescita, "al netto degli effetti di calendario", che "prosegue quasi ininterrotta da febbraio 2021".

Nella media del trimestre settembre - novembre 2024 la produzione nelle costruzioni cresce dell'1,4% nel confronto con il trimestre precedente.

Nella media dei primi undici mesi del 2024, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 5,5%, mentre l'indice grezzo cresce del 6,3%.



