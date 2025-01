++ Comitato di Generali non unanime, Marsaglia contro ++

La valutazione positiva dell'operazione tra Generali e Natixis nel risparmio gestito non è stata adottata all'unanimità dai sei componenti del comitato per gli investimenti di Generali. Stefano Marsaglia, a quanto si apprende, non ha condiviso le considerazioni della maggioranza del comitato. Marsaglia era l'unico componente del comitato proveniente dalla lista presentata dal gruppo Caltagirone, critico, al pari di Delfin, verso un'integrazione nell'asset management con Natixis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA