La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno meno, in scia alla frenata degli indici azionari Usa e in attesa delle trimestrali del settore bancario statunitense.

In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,31% a quota 38,453.87, con una perdita di 118 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di recupero a 155,20 sul dollaro e poco sotto a un valore di 160 sull'euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA