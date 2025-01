PoliMi, la potenza dei data center sale a 513 megawatt in Italia

Le sale dati dei data center italiani hanno raggiunto nel 2024 una potenza energetica di 513 MW, il 17% in più rispetto all'anno precedente.

Lo si legge in una ricerca dell'Osservatorio sui Data Center del Politecnico di Milano diffusa oggi.

A crescere oltre la media nazionale è Milano, con una potenza in crescita del 34% a 238 MW. Un valore più basso rispetto ai 1.065 MW di Londra e agli 867 di Francoforte, ma superiori ai 172 MW di Madrid e ai 144 MW di Varsavia.

Nel biennio 2023-2024 sono stati investiti 5 miliardi di euro per la costruzione, l'approntamento e il riempimento di server informatici di nuovi Data Center. Per il successivo biennio 2025-2026 sono previsti investimenti per altri 10,1 miliardi.

Secondo il Politecnico, il consolidamento della crescita dei data center ha "impatti significativi" sul mercato della 'colocation', ossia la messa a disposizione di spazi più o meno estesi dei data center per il posizionamento dei server e del patrimonio informativo delle organizzazioni dei clienti.



