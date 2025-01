L'Ia per facilitare il rapporto consumatori-fornitori energia

Facilitare i consumatori nei rapporti con i fornitori di energia grazie all'intelligenza artificiale (Ia), accelerando l'innovazione digitale e la promozione di servizi digitali. È l'obiettivo del progetto europeo Eu dream, che vede impegnati Enea, imprese del settore energetico e organismi di ricerca di nove paesi Ue.

Nello specifico - si legge sul periodico Eneainform@ - il progetto prevede la creazione di un 'assistente' virtuale basato sull'Ia e di un 'intermediario' in grado di semplificare il linguaggio tecnico utilizzato nel settore energetico.

"L'assistente utilizzerà l'Ia per svolgere il ruolo di consulente energetico per gli utenti, ottimizzando le impostazioni energetiche in base alle preferenze individuali, mentre l'intermediario utilizzerà tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (Nlp) per tradurre i termini tecnici in un linguaggio più semplice e immediato e rendere la comunicazione più fluida e comprensibile", spiega Amedeo Buonanno, ricercatore del Laboratorio Enea di Smart grid e reti energetiche del dipartimento Tecnologie energetiche e fonti innovabili.

Le soluzioni proposte saranno validate e dimostrate in sei living lab da realizzare in altrettanti paesi europei (Portogallo, Belgio, Italia, Irlanda, Grecia e Danimarca), ognuno focalizzato su un diverso aspetto dell'innovazione in campo energetico. Il living lab italiano sarà realizzato nell'area urbana di Torino, a cura di Iren spa e Iren Mercato spa, in collaborazione con Enea, Consorzio interuniversitario nazionale per energia e sistemi elettrici (Politecnico di Torino, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Salerno) e Fondazione Links - Leading Innovation & Knowledge for Society.



