Le consegne Stellantis in calo del 9% nel quarto trimestre

Stellantis stima 1.395.000 consegne a livello mondiale nel quarto trimestre 2024, con un calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il dato è in miglioramento rispetto al -20% del terzo trimestre, "grazie alla conclusione - spiega l'azienda - delle azioni di riduzione delle scorte e al lancio di nuovi prodotti in Europa che hanno ridotto le lacune nell'offerta legate alla transizione generazionale della gamma".

Il calo delle consegne di Stellantis è stato del 28% in Nord America e del 6% in Europa. C'è stata invece una crescita del 12% in Sud America. "L’andamento delle consegne nel periodo - spiega Stellantis - si è mosso n linea con quello delle vendite, pari a - 5% circa, in quanto le iniziative di riduzione delle scorte negli Stati Uniti si sono concluse con successo e le consegne in Europa sono state sostenute dal lancio di alcuni prodotti di nuova generazione che hanno ridotto il gap temporaneo nell’offerta di alcuni modelli Stellantis nella regione".



