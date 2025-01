Gruppi orafi e dei gioielli tengono, ricavi oltre 8 miliardi

In Italia il settore orafo-argentiero e gioielliero l'anno scorso ha registrato un consolidamento, dopo il record del 2022 e la crescita moderata del 2023.

Lo rende noto la prima edizione dell'indagine sul comparto dell'area studi di Mediobanca, che analizza i dati finanziari dei 97 maggiori player con un giro d'affari superiore ai 19 milioni.

Secondo la ricerca, nel 2023 i ricavi complessivi sono stati di 8,4 miliardi (+25,8% sul 2021), con gli operatori a controllo estero che hanno evidenziato ricavi medi di 203 milioni, tripli rispetto a quelli italiani. Tra le aziende dell'indagine, in 42 hanno sede nelle regioni del Centro Italia, 32 nel Nord Est, 21 nel Nord Ovest e solo due nel Sud.

In totale i dipendenti sono 16.300, in crescita del 16,3% sul 2021.



