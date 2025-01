Clima, ricerca Agici: 'Target 2030 a rischio per l'Italia'

Il raggiungimento dei target climatici ed energetici al 2030 nel percorso di decarbonizzazione dell'Italia è a rischio, soprattutto per quanto riguarda le emissioni di gas serra e l'efficienza energetica. È quanto illustrato oggi dal gruppo di lavoro 'Monitor Pniec' di Agici - una boutique di ricerca e consulenza economico-strategica - nel convegno "Obiettivi Pniec al 2030: una sfida di tutti per il bene del Paese" che si è tenuto a Roma presso la sede del Gse.

Nell'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima - che indica la strategia per la politica energetica e climatica nazionale al 2030 - il Monitor Pniec ha riscontrato un calo delle ambizioni iniziali per quanto riguarda rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni.

"Alla luce delle sfide cruciali che rappresentano gli obiettivi di decarbonizzazione, a partire da quest'anno il Monitor Pniec intende implementare un sistema di monitoraggio, ideato per fornire alle aziende partner e alle istituzioni aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento verso gli obiettivi nazionali e comunitari in materia di energia e clima - spiega Agici - attraverso l'utilizzo di indicatori Smart - specifici, misurabili, available (disponibili), rilevanti, tempestivi. Un sistema innovativo e multidimensionale, attivo anche su base territoriale, che permette di rilevare tempestivamente le criticità e di individuare le possibili proposte di correzione di politiche che possano promuovere un efficace, rapido e giusto processo di decarbonizzazione dell'economia italiana".



