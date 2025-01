Borsa: l'Europa chiude in rialzo con trimestrali e inflazione

Le Borse europee concludono la seduta in netto rialzo. Sui mercati torna il clima positivo dopo le prime trimestrali e l'inflazione negli Stati Uniti. Gli investitori scommettono su ulteriori tagli dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Nel Vecchio continente brilla il settore del lusso, trainato dai conti di Richemont e dalle prospettive per l'anno.

Chiusura in rialzo per Parigi (+2,14%), Londra (+1,09%) e Francoforte (+0,39%). In controtendenza Madrid (-0,49%)



