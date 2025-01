Affide, nel 2024 venduti nelle aste gioielli per 52,7 milioni

Affide, società attiva nel settore delle aste di preziosi e del credito su pegno, nel 2024 ha messo a segno 335 aste totali, fisiche e online, 42.500 lotti venduti e un valore complessivo di 52,7 milioni di euro. "Questi numeri consolidano la posizione di Affide come leader nel mercato delle aste e, insieme al lancio delle aste online, costituiscono un importante passo avanti verso un futuro che unisce tradizione e innovazione, garantendo trasparenza, sicurezza e valore per tutti i clienti", commenta Rainer Steger, direttore generale di Affide. "Cogliendo le opportunità del digitale, siamo riusciti a rendere il servizio più accessibile e in linea con le esigenze moderne grazie alla possibilità di partecipare comodamente da qualsiasi luogo e di seguire live l'andamento dei lotti preferiti. Dal lancio, avvenuto lo scorso 23 ottobre, le aste online hanno registrato una percentuale di aggiudicazione straordinaria, confermando l'entusiasmo del pubblico per questo nuovo formato. L'iniziativa ha attirato circa 5.000 nuovi clienti iscritti al portale MyAffide, ampliando significativamente il bacino d'utenza".

Nel settore Aste Preziosi, rileva Affide, è stato realizzato lo scorso anno il top lot aggiudicato a 156.600 euro: un anello in platino Bulgari con zaffiro di origine Burma e diamanti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA